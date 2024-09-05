(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin beş farklı mahallede bulunan kreşlerinde yeni eğitim ve öğretim yılı başladı.
Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerde, ilk ders için hazırlıklar günler önceden başladı.
Muratpaşa'da 580 öğrenci kapasitesiyle açılan kreşlerde çocuklar güne kahvaltıyla başlıyor. Kreşlerde çeşitli oyun, etkinlik, boyama çalışmalarıyla çocukların hem el becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirme imkanı sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kreşlerinde Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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