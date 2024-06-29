Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarına mavi bayrak töreni düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarına mavi bayrak töreni düzenlenecek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda mavi bayrak töreniyle onurlandırılacak.

29.06.2024 10:32  Güncelleme: 12:13
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(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarının Mavi Bayrak Töreni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Erenkuş Plajı'nda gerçekleşecek.

Türkiye'nin 233 plajıyla 'mavi bayrak' şampiyonu Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'nda bu yıl da mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek. Belediye plajlarına mavi bayraklar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda törenle çekilecek. Tören, Erenkuş Plajı'ndan 09.30'da gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017'de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajının 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 500 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018'de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle mavi bayrağını devam eden yıllarda da korudu. Mavi bayraklı Konserve Koyu Plajı ise aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarına mavi bayrak töreni düzenlenecek - Son Dakika

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