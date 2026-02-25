Antalya'da Nehir Kenarında Kapı Panik Yarattı - Son Dakika
Antalya'da Nehir Kenarında Kapı Panik Yarattı

25.02.2026 15:13
Manavgat'ta ceset sanılan eski ev kapısı, paniğe yol açtı. Dalgıçlar durumu netleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nehirde ceset olduğu şüphesiyle polise ve kurtarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından sudan eski bir ev kapısı çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat Irmağı'nın denizle buluştuğu Boğaz mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde olan bir balıkçı teknesinin pervanesi, su altındaki bir nesneye takılarak durdu.

Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi ve akıntıyla sürüklenen nesneyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu ceset sanarak büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Side Sualtı Arama Kurtarma Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesini kurtarmak ve durumu netleştirmek amacıyla suya giren dalgıçlar, kısa süreli çalışmanın ardından nesneye ulaştı. Yapılan incelemede, paniğe neden olan ve pervaneye dolanan nesnenin akıntıyla sürüklenen eski bir ev kapısı olduğu tespit edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak kıyıya bırakılan kapı, hem balıkçılara hem de bölge sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Olaylar, Güncel, Son Dakika

