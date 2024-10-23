Antalya'da Oğlu Kaçırılan Baba İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Antalya'da Oğlu Kaçırılan Baba İntihara Kalkıştı

Antalya\'da Oğlu Kaçırılan Baba İntihara Kalkıştı

Raşit Şaşmaz, oğlu Baran'ın çeteler tarafından kaçırıldığını iddia ederek tarihi burca çıktı.

23.10.2024 14:59
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ANTALYA'da oğlu Baran Şaşmaz'ın (16) tanıştığı çete üyeleri tarafından kaçırıldığını ve 10 gündür ulaşamadıklarını iddia eden Raşit Şaşmaz, tarihi burca çıktı. Oğlunun kaçırıldığını ve bulunmasını isteyen Şaşmaz, polislerin iknası sonucu indi.

Baran Şaşmaz, iddiaya göre bir süre önce Kepez ilçesinde tanıştığı arkadaş grubunun verdiği tabanca ile eve gitti. Tabancayı gören anne Özlem Şaşmaz, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 10 gün önce Baran Şaşmaz, eve gelmemeye başladı. Bunun üzerine Özlem ve Raşit Şaşmaz çifti, çetelerin kaçırdığını iddia ettikleri çocuklarını sokak sokak aramaya başladı. Kentin birçok noktasında çocuklarını arayan ancak sonuç alamayan Raşit Şaşmaz, bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki tarihi surlara çıktı. Çocuğunun kaçırıldığını ancak kimsenin müdahale etmediğini iddia eden Şaşmaz, yetkililerden yardım istedi. Şaşmaz'ın intihara kalkışacağını düşünen çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Raşit Şaşmaz, polislerin oğlunu bulacaklarını söylemesi ile surlardan indi. Raşit Şaşmaz, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Oğlu Kaçırılan Baba İntihara Kalkıştı - Son Dakika

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