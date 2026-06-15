Antalya'da Öğretmene Pompalı Tüfekle Cinayet

TUTUKLANDI

Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.