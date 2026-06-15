TUTUKLANDI
Antalya'da tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Öğretmene Pompalı Tüfekle Cinayet - Son Dakika
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