Antalya'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

10.03.2026 13:38
Antalya'da çocukların korunması için okul çevrelerinde denetimler yapılıyor, 25 bin kişi kontrol edildi.

Antalya'da çocukların suç ve suçlulardan korunması amacıyla okul çevrelerinde metruk binalardan servis araçlarına kadar pek çok alanda denetimler yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme şubelerinde görevli polisler, çocukların suç ve suçlulardan korunması için yoğun mesai harcıyor.

Emniyet birimleri, çocukları suç ve suçlulardan korumanın ilk adımı olarak, okulların çevresindeki metruk binalardan servis araçlarına, internet kafelerden parklara kadar pek çok noktada denetimler yapıyor.

Polis ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından itibaren 4 bin 21 kez uygulama yaparak, şu ana kadar 25 bin 892 kişiyi, 9 bin 664 okul servisini ve 50 metruk binayı kontrol etti. Bunun yanında, 3 bin 586 internet kafe, oyun salonu, park, bahçe ve market gibi yerler de denetlendi.

Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde 30'u sabit 164 ekibin katılımıyla önlem alınıyor. Polis sorumluluk bölgesindeki 638 okulun çevresinde denetim yapan ekipler, okulla ilgisi olmayan kişileri tespit ederek uzaklaştırıyor. Öğrencilere daha güvenli bir ortam sunmayı hedefleyen ekipler, suça sürüklenebilecek öğrencileri korumak için de yoğun mesai harcıyor.

Okul önlerinde düzenli olarak denetim yapılıyor

Uncalı Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, okul çevresindeki kişiler ile araçları kontrol etti.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Salim Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul önlerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu uygulamaların önemine değinen Soylu, "Amacımız, okul çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasını sağlamak, çocuklarımızın suça sürüklenmelerini ve suç mağduru olmalarını engellemek ve daha güvenli bir ortamda eğitim görüp sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlamak. Bu çerçevede öğrencilerin sorunsuz bir şekilde okula gelmesi ve güvenle evine dönmesi için şehir merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak haftanın 3 günü uygulama yapıyoruz. Uygulamada özellikle parklar, bahçeler, servis şoförleri, metruk binalar denetleniyor." ifadelerini kullandı.

Belirli aralıklarla trafik ekiplerinin de okul servislerini denetlediğini belirten Soylu, okul çevrelerinde bulunan şüpheli kişilerin üzerini aradıklarını, kimlik kontrolü yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri
