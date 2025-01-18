Antalya'da Ölü Vaşak Bulundu

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Antalya'nın İbradı ilçesinde yol kenarında nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölü bulundu.

İbradı- Akseki yolu Ormana Mahallesi mevkisinde yol kenarında ölü bir vaşak olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği ekipleri, yetişkin bir vaşak olduğu tespit edilen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

Vaşağın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.