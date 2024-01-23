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Antalya'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-32 operasyonlarında, bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda örgüt lideri İsmail Süner de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Örgütün iş yerlerini kurşunlayarak para talep ettiği, mağdurları kaçırıp şantaj yaptığı, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edildi. İçişleri Bakanı, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adalete teslim edeceklerini belirtti.

Antalya\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.01.2024 - 10:02,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-32 operasyonlarında, bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 'Kafes-32' operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde; iş yerlerini kurşunlayıp, esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettikleri, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darbettikleri ve kaçırdıkları, darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi" dedi.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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