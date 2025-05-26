Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi Kızılburun mevkisinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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