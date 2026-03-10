Antalya'da Orman Yangınları Önleme Projesi - Son Dakika
Antalya'da Orman Yangınları Önleme Projesi

Antalya\'da Orman Yangınları Önleme Projesi
10.03.2026 14:30
Antalya'da, orman yangınlarını önlemek için yeni bir proje hayata geçirildi. Kritik alanlar belirlendi.

Orman varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, "Orman Yangınlarını Önleme Planı" hayata geçirildi.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "Antalya Orman Yangınlarını Önleme Projesi"nin tanıtım toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin toplam orman varlığının yüzde 5'inin Antalya'da olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin büyük riski de beraberinde getirdiğini belirten Şahin, "Her yıl orman yangınları nedeniyle büyük miktarda alanımızı kaybediyoruz. Türkiye tarihinin en büyük orman yangını da biliyorsunuz 2021'de Antalya Manavgat'ta çıktı. 60 bin hektar ormanlık alanı kaybettik." dedi.

Orman yangınlarının söndürülmesinin çok büyük zahmet ve ekonomik kayıp olduğunu ifade eden Şahin, orman yangınlarının oluşmadan önlenmesinin meseleyi çözeceğini kaydetti.

Şahin, meslek hayatının 40 yılını orman yangınlarıyla mücadelede geçirmiş olan Orman Genel Müdür Yardımcılığından emekli Nurettin Doğan'ın yöneticiliğinde "Antalya Orman Yangınlarını Önleme Projesi"ni yürüttüklerini vurguladı.

Projede önleme planının yer aldığını bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"Önleme planını, kitapçık halinde tüm paydaşlarımıza sunduk. Projemizde öncelikle alan daraltma var. Yani 20 bin kilometrekarelik bir şehirde, her yere tedbir alamazsınız. Çok titiz bir çalışmayla son 5 yılda Antalya'da çıkan tüm orman yangınları tespit edildi ve haritaya işlendi. Böylece ortaya yangın yönünden kritik alanlar çıktı. Ayrıca bölgede görev yapan, geçmişte görev yapmış veya bölgede yaşayan herkesle aylardır görüşülüyor ve böylece kritik yerler tespit edildi. Kritik yerleri paydaşlarımızla paylaştık. Orman yangını açısından riskli alanların belirlenmesinden sonra riskli zamanları da çalıştık. Gördük ki bunlar yaz aylarının tamamını kapsamıyor. Aslında yaz aylarının içerisinde özellikle kuzeyli rüzgarların fazlaca estiği, fırtına seviyesinde olduğu ve havayı da çok kuruttuğu dönemleri kapsıyor."

Çalışma Türkiye için model olacak

Şahin, belirledikleri kritik bölge ve zamanlarda gerekli tedbirler uygulandığında sorunun çoğunun çözüleceğini düşündüklerini, buna yönelik bilinçlendirme çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Belirlenen bölgelerdeki muhtarlardan çiftçilere, sulama kooperatiflerinden imam, okul müdürlerine kadar herkesin sistemin içinde olacağını anlatan Şahin, "Bir acil kodu yayınlandığında hepsi bu plan dahilinde teyakkuza geçecek, tedbirli olacak ve yangınla ilgili risk teşkil eden faaliyetlerden hem uzak duracak hem uzak tutacak." ifadesini kullandı.

Şahin, özellikle yangın dönemi öncesinde paydaş kurumlara önemli görevler düştüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Paydaş kuruluşlarımız ilçelerinde ellerindeki listedeki hassas noktalara yönelik bilinçlendirme çalışmalarını yapacak. Orman yangını mevsimi öncesinde yapılacak ve herkes hazırlıklı olacak. Acil kodu ilgili birimlere ulaştırılacak ve tedbirler plan dahilinde harekete geçirilecek. Önümüzdeki yangın mevsiminde uygulayacağımız bu projeyi başarıyla gerçekleştirebilirsek bu aynı zamanda Türkiye için de bir model olacaktır. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

