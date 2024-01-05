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Antalya'da Otobüs Durağında Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Otobüs Durağında Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da otobüs durağında beklerken otomobilin çarptığı çift hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi kaçtı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

05.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:54
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ANTALYA'da durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı Fatma Keser (65) ile eşi Hüseyin Keser (66) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı.

Kaza, saat 14.30 sularında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde meydana geldi. Durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 07 BCL 913 plakalı otomobil çarptı. Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Antalya\'da Otobüs Durağında Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Otobüs Durağında Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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