Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Antalya\'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Antalya'da şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, emniyet kemerinin kullanımının zorunluluğu vurgulandı ve yolcuların bilgilendirilmesi için çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, otobüslerde yapılan trafik kazalarının görüntüleri gösterilerek emniyet kemerinin önemi vurgulandı. Vali Şahin, yolcuların seyahat süresince emniyet kemeri takmalarının kontrol edilmesi gerektiğini ve bu konuda hassasiyet beklediğini ifade etti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde emniyet kemeri takmanın zorunlu hale geldiği 2022 yılında yayımlanan yönetmelik hatırlatıldı.

22.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
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Antalya'da şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, jandarma ve emniyet trafik personeli ile yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda, şehirlerarası yolcu otobüslerinde yolcuların emniyet kemer kullanımının zorunluluğuna yönelik çalışmaların hassasiyetle takip edilmesi, terminallerde ve güzergahlarda yapılacak denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirme yapılması, firmalar tarafından yolculara emniyet kemeri konusunda bilgi verilmesi konuları değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı sunumda otobüslerin yaptığı trafik kazalarından görüntüler gösterilerek emniyet kemerinin kaza anındaki önemine dikkat çekildi. Emniyet kemerinin sürücü ve yolcular için hayati önemi olduğuna değinildi.

Seyahate başlamadan önce yolcuların emniyet kemeri kullanmasına yönelik sesli ve görüntü olarak mutlak şekilde bilgilendirilmesi ve seyahat süresinde yolcuların kemerlerinin kontrol edilerek bunun sürekliliğinin sağlanmasına dikkati çeken Vali Şahin, "Çok tedbirli olmalıyız. Bıkmadan usanmadan bu uyarıları yaparak bunu bir refleks haline getirmemiz gerekiyor. El birliği ile kampanya mantığıyla hareket etmeliyiz. Uçakta yolcular nasıl koltuğa oturur oturmaz kemerlerini takıyorsa otobüste de emniyet kemerlerinin takılmasını sağlamalıyız. Emniyet kemeri canımızı koruyacak en önemli tedbirlerden biri. Hepinizden bu konuda hassasiyet bekliyorum." dedi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolcuların emniyet kemeri takması 2022 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hale gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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