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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan anne ve oğlu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, kamyonetten çıkarıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.01.2024 - 23:54,
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ANTALYA'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Rıza Kaya (49) hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (29)yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön kısmında sıkışan sürücü Rıza Kaya (49) ise hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, sıkıştığı kamyonetten çıkarılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazadan sonra kullanılamaz hale gelen kamyonet ve otomobil çekici yardımıyla götürüldükten sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor. (DHA)

Antalya\'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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