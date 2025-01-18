Antalya\'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Güncel

ANTALYA'da 2 sokak kesişiminde otomobiller çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde sıkışan 1 sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki 231 ile 232 sokak kesişiminde meydana geldi. İsminin Azmi olduğu öğrenilen 07 APM 474 plakalı otomobilin sürücüsü, 231 sokaktan otomobiliyle çıktığı sırada, 232 sokak üzerinden gelen 07 ANB 143 plakalı otomobili fark etmeyerek çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 07 ANB 143 plakalı otomobilin kapısında hasar meydana gelirken, otomobilin sürücüsü Sevim Büşra Ö., yaralandı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,