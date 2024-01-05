 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Antalya'da meydana gelen kazada otomobilin hızla gelerek bir çift ve çocuğa çarptığı, çiftin yaşamını yitirdiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın görgü tanığı, sürücünün kaçtığını ve polisin yakalamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Antalya\'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında
05.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:55
Abone Ol

KAZA KAMERADA

Antalya'da otomobilin durağa daldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek Fatma ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a çarptığı, Hüseyin Keser'in havaya savrulduğu görüldü.

Kazanın görgü tanığı Yılmaz Hatunana, "Kasaba gidecektik, kazayı gördük. Durakta bekleyenlere otomobil çarptı. Kazada ölenler kasabın kayınpederi ve kaynanasıymış. O da kaza yerine gelip bakınca kendi kaynanası ve kayınpederi olduğunu gördü. Sürücü beyaz montlu, 17- 18 yaşlarındaydı. Otomobilden çıkmaya çalışıyordu ve çıktıktan sonra kayıplara karıştı" dedi.

Keser çiftinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Keser, Antalya, Alihan, Olaylar, Güvenlik, Yakalama, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 18:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Otomobilin Durağa Daldığı Kaza Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement