Antalya'da park halindeki otomobil yandı, patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Antalya'da park halindeki otomobil yandı, patlamalar meydana geldi

Antalya\'da park halindeki otomobil yandı, patlamalar meydana geldi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında araçta patlamalar meydana gelirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ Mahallesi 156. Sokak'ta park halindeki 06 DBU 147 plakalı bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra alevler otomobilin büyük kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında araçta patlamalar meydana geldi. Öte yandan alevler otomobilin yanındaki bir ağaca sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da park halindeki otomobil yandı, patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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