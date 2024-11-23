Antalya\'da Park Halindeki Servis Minibüsü Yandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde İzzetin Ceylan'a ait park halindeki 55 AOF 821 plakalı servis minibüsü henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeke İzzetin Ceylan'a ait 55 AOF 821 plakalı servis minibüsünden henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı. Diğer sürücülerin uyarısıyla fark edilen yangın itfaiyeye haber verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Polis ve itfaiye hasar gören minibüste inceleme yaptı.

HABER-KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,