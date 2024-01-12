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Antalya'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Antalya'da meydana gelen kazada, personel servisinin kamyonete çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, sıkışan midibüs sürücüsünün dakikalarca telefonla konuştuğu görüldü. Yaralananlar ambulansla hastaneye götürüldü.

Antalya\'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
12.01.2024 - 15:49,
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ANTALYA'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın, kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuştuğu görüldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra 07 FKJ 03 plakalı kamyonetine bindi. Bu sırada arkadan gelen havalimanı personelini taşıyan Türkay Ağıl yönetimindeki 07 C 2175 plakalı midibüs, kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, hafif yaralanan havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan'ı midibüsten çıkardı. Araçlarda sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl ile havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağıl'ın, bulunduğu yerde kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü.

'NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİM'

Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı, "Ben aracın arkasında oturuyordum. Nasıl olduğunu görmedim. Benim durumum hafif ama durumu biraz daha sıkıntılı arkadaşlarım var. Havalimanına gidiyorduk. Midibüste 14 kişi vardık" dedi. Kazada yaralanan 9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut'un, aracı durdurup kasadaki kayan malzemeleri düzelttiği, sonrasında ise midibüsün çarptığı görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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