Antalya'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve vatandaşların suçlara yönelik alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, alışveriş merkezlerindeki kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise iş yerlerinde, fide üretim tesislerinde ve semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.
Hiçbir şiddet türünün kabul edilebilir olmadığını anlatan ekipler, şiddete maruz kalınması durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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