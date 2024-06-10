Antalya'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Antalya\'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Antalya'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaparak, kadınları şiddete karşı bilinçlendirdi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli alışveriş merkezlerinde, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise iş yerlerinde ve semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Ekipler, hiçbir şiddet türünün kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, şiddete maruz kalınması durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini anlattı.

10.06.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve vatandaşların suçlara yönelik alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, alışveriş merkezlerindeki kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise iş yerlerinde, fide üretim tesislerinde ve semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Hiçbir şiddet türünün kabul edilebilir olmadığını anlatan ekipler, şiddete maruz kalınması durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alışveriş, Kumluca, Antalya, KADES, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Polis Ekipleri KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement