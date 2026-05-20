Antalya'da Polis Motosikleti Kazası
Antalya'da Polis Motosikleti Kazası

20.05.2026 17:06
Antalya Muratpaşa'da polis motosikleti ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde polis motosikletiyle otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta meydana geldi. Motorize polis ekibinin kullandığı 07 A 4892 plakalı motosiklet ile Kemal Ü. yönetimindeki 48 AEB 083 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polisler yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Motosiklet ve otomobil, çağrılan çekiciyle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
