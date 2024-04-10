Antalya'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Antalya'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Antalya\'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Antalya'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

10.04.2024 13:48
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Antalya'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı, çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Serik Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tokalaşarak herkesle bayramlaşan Kaymakam Şahin, Ramazan Bayramı'nın hayırla geçmesini temenni ederek, aynı anda 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

Şehit anne ve babaların ellerinden öptüğünü anlatan Şahin, "Şehit analarımıza, babalarımıza, şehit eşlerine, çocuklarına, gazilerimize, gazi ailelerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Serik'te, milletçe beraber güzel bir bayram sabahına uyandık. Bayramlar sevinçtir, huzurdur, paylaşmaktır." dedi.

Buradaki törenin ardından Şahin ve protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Serik Devlet Hastanesini ziyaret etti. Şahin, şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gazipaşa'da bayramlaşma programı

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali Rıza Büyükakça, MHP MYK üyesi Mustafa Aksoy ile Bakılar Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Vatandaşla bayramlaşan protokol üyeleri, Güney Jandarma Uygulama Noktasında görevli emniyet ve jandarma personeliyle buluştu. Uygulama noktalarındaki denetimlere katılarak sürücülerin bayramlarını kutlayıp, hayırlı yolculuklar dileğinde bulunan Altun, Çobanlar Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna uğrayarak, burada görevli sağlık personelleriyle bayramlaştı.

Korubaşı ve Beyobası mezarlıklarına giderek Şehit Süleyman Gür ve Şehit Ahmet Şen'in kabirlerini ziyaret eden Kaymakam Altun, şehit aileleriyle kabirlere çiçek bırakarak, dua okudu.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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  • Tokat'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi
    14:23 Tokat'ta Bayramlaşma Programı Düzenlendi

    Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.


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