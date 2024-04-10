Antalya\'da Ramazan Bayramı\'nda Sahillerde Yoğunluk

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü kentte vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.
Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.
Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.
Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
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Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
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