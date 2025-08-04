Antalya'da Rekor: 105 Bin Yabancı Ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafirin hava yoluyla giriş yaptığını, bunun tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğunu bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şehrin yine gurur verici yeni bir rekora imza attığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."