Antalya'da Sağanak Felaketi: Altgeçitte Su Seviyesi 2,5 Metre Yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Felaketi: Altgeçitte Su Seviyesi 2,5 Metre Yükseldi

Antalya'da yaşanan sağanak felaketinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu altgeçitte su seviyesi 2,5 metre yükseldi. Kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşandı ve hizmetler aksadı. Altgeçit hala ulaşıma kapalı durumda.

14.02.2024 09:15
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SAĞANAK felaketinin yaşandığı Antalya'da, Halil Yıldız'ın (47) otomobil içerisinde ölü bulunduğu altgeçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.

Turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

2,5 METRELİK SU SEVİYESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağanak sonrası bazı altgeçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cansız bedeni bulundu. Altgeçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. Altgeçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik altgeçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

Antalya\'da Sağanak Felaketi: Altgeçitte Su Seviyesi 2,5 Metre Yükseldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Sağanak Felaketi: Altgeçitte Su Seviyesi 2,5 Metre Yükseldi - Son Dakika
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