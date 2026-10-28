Antalya\'da sağanak perşembeye dek sürecek, metrekareye 50-100 kilogram yağış düşecek

ANTALYA'da etkili olan sağanak yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, kent genelinde sel ve su baskını riskine dikkat çekildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu, yağış miktarının bazı ilçelerde metrekareye 100 kilograma ulaşabileceğini belirterek, ekstrem hava olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yağışlı havanın perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 50 ila 100 kilogram, batı ilçelerinde ise 21 ila 60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle birlikte mevsim normallerinin altına düşeceği, cuma gününden itibaren ise yeniden mevsim normalleri seviyesine döneceği öngörülüyor.

'YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK'

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu, Antalya'da etkili olan sağanak yağışlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların etkisini birkaç gün daha sürdürmesini beklemekteyiz. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 50 ila 100 kilogram, batı ilçelerinde ise 21 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarımız perşembe günü öğle saatlerine kadar uzatılmıştır. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarımızın, yağışlı sistemle birlikte mevsim normallerinin altına düşeceği, cuma gününden itibaren tekrar mevsim normallerini takip edeceği tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA HORTUM OLAYLARININ SIK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER ARASINDA'

Antalya'da hortum riskine karşı uyarılarda bulunan Ayvazoğlu, "Hortum, genellikle bir bulutun tabanının yere kadar uzanmasıyla kendi ekseni etrafında dönen şiddetli bir hava kolonudur. Hortum her bölgede görülebileceği gibi özellikle Akdeniz ve Ege'de sonbahar ve kış aylarında daha etkin olarak görülmektedir. Antalya, kıyı şeridinde hortum olayının görülme sıklığı bakımından öne çıkan illerimiz arasında yer almaktadır. Deniz suyu sıcaklığımızın şu anda 24- 25 derecelerde olması, bu tür hava olaylarının gelişebileceği, atmosferdeki kararsızlığın etkili olabileceği anlamına geliyor. Karada da hortum oluşabilir. Ancak bu, ekstrem bir hava olayı olarak değerlendirilmektedir" dedi.

'METEOROLOJİK UYARILAR YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ'

Küresel ısınmanın etkilerine de dikkat çeken Ayvazoğlu, dünyada meydana gelen küresel ısınmanın etkileriyle Türkiye'de de ani ve şiddetli yağışların görülebileceğini belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ayvazoğlu, "Yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, hortum ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mobil uygulamalarını, internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.