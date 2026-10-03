Antalya'da sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahili'nde denize girildi - Son Dakika
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Antalya'da sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahili'nde denize girildi

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Antalya\'da sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahili\'nde denize girildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak tahmininde bulunduğu Antalya'da yağış etkili oldu. Konyaaltı Sahili'ne gelenler yağışa aldırış etmeden denize girerken, sahilde yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler ve balık tutmaya çalışanlar da görüldü.

ANTALYA'da etkili olan yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Sahilde yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler ve denizi izleyenler de yağış altında vakit geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yerel ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunduğu Antalya'da yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler ise yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Durgun ve dalgasız denize girenler bir süre yüzdü. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, evcil hayvanlarını gezdirenler, sahil bandında denizi izleyenler ve balık tutmaya çalışanlar olduğu da görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahili'nde denize girildi - Son Dakika
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