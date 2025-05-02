Antalya'da Sağlıksız Et Taşımacılığına Cezai İşlem - Son Dakika
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Antalya'da Sağlıksız Et Taşımacılığına Cezai İşlem

Antalya\'da Sağlıksız Et Taşımacılığına Cezai İşlem

Antalya'da 300 kg sağlıksız etin taşınmasına el konuldu, otobüs firmasına ceza kesildi.

02.05.2025 13:35
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Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 300 kilogram ete el konuldu, otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, İzmir'den kente uygun koşullar sağlanmadan 300 kilogram et gönderildiğini tespit etti.

Ekipler sağlıksız koşullarda taşınan etlere el koydu.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imha edilmeye gönderildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından ise eti taşıyan otobüs firmasına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığa fırsat vermediklerini söyledi.

İzmir'den Antalya terminaline sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram ete el koyduklarını belirten Delice, ekiplerin etleri imha edilmek üzere gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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