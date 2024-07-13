Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk sürüyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,4 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

13.07.2024 13:07
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Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk sürüyor.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,4 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Devam Ediyor - Son Dakika

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