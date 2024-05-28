Antalya'da Sahte Basın Kartı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Sahte Basın Kartı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya\'da Sahte Basın Kartı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da, para karşılığı sahte basın kartı ve basın trafik kartı vererek 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen birçok belge ve ekipman ele geçirildi.

28.05.2024 11:33
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Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.

Bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Antalya, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sahte Basın Kartı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Sahte Basın Kartı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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