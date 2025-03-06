Antalya'da Sarsıntı Sonrası Bina Tahliye Edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde duvarları çatlayan binada yaşayanlar tahliye edildi.

Kökez Mahallesi Yazır Caddesi'nde bulunan Deniz Mimarlık Tahir Akıllı Apartmanı'nda yaşanan sarsıntı sonrası çatlaklar oluştu.

Bu sırada Umut Dalka'ya ait dairenin iç kapılarından biri yerinden çıkarak 5 aylık bebeğin yattığı beşiğin üzerine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Üç katlı binada yaşayan 33 kişi görevli ekiplerce tahliye edilerek bina mühürlendi. Zabıta ekipleri de bina çevresini demir bariyerle kapattı.

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Hamza Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada yapılan incelemede çatlaklar olduğunun görüldüğünü belirterek, "Binanın sağlam olduğuna dair bir rapor ya da kurumumuza bir bilgi gelene kadar can ve mal güvenliği açısından bina kullanıma kapatılmıştır." dedi.

Apartman sakinlerinden Umut Dalka ise 2018'de aldıkları binada 2020'de sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Adli makamlara şikayette bulunduklarını dile getiren Dalka, "Keşif yapıldı. Keşifte bilirkişi 'bu binayı tadilat kurtarmaz yıkılması lazım' dedi. Binanın terazisi kaybolduğu için kapı çerçevesi ile birlikte benim 5 aylık bebeğimin üzerine düştü. Çocuğumu kaybedebilirdik. Sakat kalabilirdi. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Serpil Dalka da "Çok korktuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu binadan bir şey olmaz. Yeniden yıkılıp yapılmasını istiyoruz. Tadilatla falan içimiz rahat etmez." ifadelerini kullandı.