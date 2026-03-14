Antalya'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
14.03.2026 21:14
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen iftar programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, şehit aileleri, gaziler ile emniyet mensupları katıldı.

Vali Şahin, programdaki konuşmasında, İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde kurulan bu sofranın büyük bir aile buluşması niteliği taşıdığını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu kaydeden Şahin, devletin her daim yanlarında olduğunu dile getirdi.

Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Aynı sofrada buluşmanın ve gönülleri birleştirmenin huzurunun hissedildiğini dile getiren Zaimoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasında ve ezanlarımızın semaya yükselmesinde şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz cesareti bulunmaktadır. Şehit ailelerimiz sabır ve metanetleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahipken, kahraman gazilerimiz ise fedakarlıklarıyla bizlerin onur kaynağıdır." dedi.

Kaynak: AA

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:28:32. #7.12#
