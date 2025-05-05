Antalya\'da Servis Aracı Devrildi

ANTALYA'da, motosikletin sıkıştırdığı iddia edilen servis aracı, refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen bir sağlık görevlisi ile itfaiye eri, yaralanan sürücü sürücüsü Gökhan Avcı'nın (34) elini tutarak, destek verdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Havaalanı yönünden üniversite istikametine seyir halinde olan 07 C 2460 plakalı servis aracının sürücüsü Gökhan Avcı, iddiaya göre kendisini sıkıştıran motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı kişiler, ekiplerin olay yerine daha rahat gelmesi adına trafiğin akışını sağlamaya yardımcı olmaya çalıştı. Servis aracının içine giren bir sağlık görevlisi ile itfaiye eri, diğer sağlık ekibi gelene kadar yerde Avcı'nın elini tutarak, destek verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi, kolunda kırıklar bulunan Avcı'yı sedye üzerine alarak, çevredekilerin de desteğiyle araçtan çıkardı. Ambulansa alınan Avcı, hastaneye kaldırıldı.