Antalya\'da sıcak havadan etkilenen yaban hayvanlarına can suyu

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Antalya'da sıcak havandan etkilenen yaban hayvanlarına can suyu

Su yalaklarından yaban hayvanlarının su içmeleri fotokapanla görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da sıcak havadan etkilenen yaban hayvanlarının serinlemesi ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için daha önce konulan su yalaklarından hayvanların su içmeleri fotokapan görüntülerine yansıdı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Termessos Milli Park Şefliği ve Antalya Orman Müdürlüğü ekiplerince, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Göller mevkiindeki yaban hayvanları için su kuyularından su yalaklarına sürekli olarak su aktarımı yapılmaya devam ediyor. Yaban hayatına destek programı kapsamında gerçekleştirilen bu ortak çalışmada, hayvanlarının yaz aylarında kavurucu sıcaklarda serinlemesine ve su ihtiyaçlarının karşılaması amaçlanıyor. Arazöz aracılığıyla su kuyularına doldurulan su buradan yalaklara giderek yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Antalya'da yapılan bu ortak çalışmada Ormanlık alana yerleştirilen bir yalaktan su içen yaban hayvanları fotokapana yansıdı. Görüntülerde, tavşan, sincap, kunduz ve vaşak gibi hayvanların yalak başına gelip su içme anları yer aldı.