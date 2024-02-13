Antalya'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Antalya\'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü. Fırtına nedeniyle palmiye ağaçları sallandı ve bazı ağaçlar devrildi. Kent genelinde etkili olan yağmur ise su baskınlarına neden oldu. Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu ve Antalyaspor kafilesi Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı.

13.02.2024 08:07  Güncelleme: 08:08
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Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına, sabaha karşı sağanak yağmura döndü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'nın merkez ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar şiddetini arttırırken Konyaaltı Sahili'nde bulunan palmiye ağaçları da rüzgarın etkisiyle sallandı. Sahilin Varyant kısmında bulunan bazı ağaçlar ise devrildi. Şimşeklerin çakmasıyla aydınlanan sahilde rüzgarın da etkisiyle dev dalgalar oluştu.

Merkez ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği kentte saat 04.00 sıralarında fırtınanın yerini kuvvetli yağış aldı. Kent genelinde etkisi giderek arttıran yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Su basan evleri ve araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Diğer yandan Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar durduruldu. Süper Lig'te Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor'u taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na inemediği için Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Antalyaspor kafilesi, karayoluyla Antalya'ya döndü.

Kaynak: DHA

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