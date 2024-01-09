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Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları ve Seraların Suyla Dolması - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları ve Seraların Suyla Dolması

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı. Serik ilçesinde Belek-Kadriye turizm yolu suyla doldu ve bir otomobil mahsur kaldı. Aynı zamanda Kadriye Mahallesi'ndeki domates ve çilek seraları da suyla dolarken, seralardaki hasar henüz tespit edilemedi. Kaş ilçesinde ise Kalkan Mahallesi'nde biriken taşkın suları istinat duvarının üzerinden dökülerek şelaleye benzer bir görüntü oluşturdu.

Antalya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları ve Seraların Suyla Dolması
09.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:46
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ANTALYA'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı, yollar ve seralar suyla doldu.

Kentte etkili olan sağanak Serik ilçesinde şiddetini artırdı. Öğle saatlerinde bastıran yaklaşık bir saat etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kadriye Mahallesi'ndeki Belek- Kadriye turizm yolu suyla doldu. Yolda ilerlemeye çalışan bir otomobil mahsur kaldı.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, Belek- Kadriye yolunda şiddetli yağış olduğu dönemlerde sık su baskınları meydana geldiğini söyledi. Mahalledeki domates ve çilek seraları, suyla doldu. Suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, seralardaki hasarın boyutu henüz tespit edilemedi.

Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle biriken taşkın suları istinat duvarının üzerinden dökülürken şelaleye benzer görüntüler ortaya çıktı. Çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları ve Seraların Suyla Dolması - Son Dakika
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