Antalya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Antalya\'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı
13.02.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yoğun yağış nedeniyle evlerin bahçeleri suyla doldu, vatandaşlar yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

EVLERİN BAHÇELERİNİ SU BASTI

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada, su birikintisi oluştu. Caddelerde oluşan birikintiler nedeniyle bazı araç sürücüleri yollarını değiştirirken, bazıları da su olmayan bölgelerden geçmeye çalıştı. Kepez ilçesinde, bazı noktalarda evlerin bahçelerini su bastı. Bahçenin suyla dolması nedeniyle evden çıkamayan bir çocuk, evinin kapısından sokağı izledi. Bazıları ise kaldırım boyunu aşan su birikintisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da yol kenarındaki su giderlerindeki çöpleri temizleyerek, suyun tahliyesi için uğraştı. Diğer yandan Konyaaltı ilçesinde okula giden lise öğrencilerinin suyun içerisinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Onu daha önce böyle görmediniz Merdivene oturup özür videosu çekti Onu daha önce böyle görmediniz! Merdivene oturup özür videosu çekti

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi Fikstürü Belli Oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi Fikstürü Belli Oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.