Antalya\'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

EVLERİN BAHÇELERİNİ SU BASTI

Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada, su birikintisi oluştu. Caddelerde oluşan birikintiler nedeniyle bazı araç sürücüleri yollarını değiştirirken, bazıları da su olmayan bölgelerden geçmeye çalıştı. Kepez ilçesinde, bazı noktalarda evlerin bahçelerini su bastı. Bahçenin suyla dolması nedeniyle evden çıkamayan bir çocuk, evinin kapısından sokağı izledi. Bazıları ise kaldırım boyunu aşan su birikintisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da yol kenarındaki su giderlerindeki çöpleri temizleyerek, suyun tahliyesi için uğraştı. Diğer yandan Konyaaltı ilçesinde okula giden lise öğrencilerinin suyun içerisinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,