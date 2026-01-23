Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Yağışta Yoğun Mesai

(ANTALYA) - Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir ekipleri, Kumluca ve şehir merkezinde yaşanan olumsuzluklara müdahalede bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu yerlerde çalışma yürüttü.

Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kumluca'da, Büyükşehir ekipleri gece boyunca sahada mesai yaptı.

Kumluca'da bir ahırda mahsur kalan hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yağmur ile birlikte kanallarda biriken ağaç dallarını kepçelerle kaldıran belediye ekipleri, yağış nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdi. Öte yandan, ASAT ekipleri de rögarların açık tutulması için çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yağış ve fırtınanın neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla tüm birimleriyle sahada olmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca'da hasar tespit çalışmalarına başladı.