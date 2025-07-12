Antalya'da Sloven Turist Boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde denize giren Slovenyalı turist boğuldu.

Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Slovenyalı Janez Praprotnik (81), otelin sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Praprotnik, cankurtaran ve diğer tatilcilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan turist, 112 Acil Sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Praprotnik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.