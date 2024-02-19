Antalya'da SMA Hastası Torun Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da SMA Hastası Torun Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya\'da SMA Hastası Torun Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin yardım toplamak için kurgu yaptığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

19.02.2024 18:32
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da SMA Hastası Torun Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da SMA Hastası Torun Bahanesiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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