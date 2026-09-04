Antalya'da suç örgütü övgüsüne operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da suç örgütü övgüsüne operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'da 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' adlı silahlı suç örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini sanal medyada övdüğü belirlenen 14 şüpheliden 10'u eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 338 gram kokain, 61 paket esrar ve hassas terazi ele geçirilirken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'da, 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' adıyla bilinen silahlı suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sanal medyada övdükleri ve örgütlerin eylemlerinde yer almak istediklerine yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlenen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 338 gram kokain, satışa hazır 61 paket esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda 14 şüphelinin, 'Daltonlar', 'Çirkinler' ve 'Casperlar' adıyla bilinen silahlı suç örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik eden nitelikte sanal medya paylaşımlarında bulunduğu tespit edildi. Bazı şüphelilerin ayrıca söz konusu örgütlerin eylemlerinde görev almak istediklerine yönelik söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında kimlik ve adresleri belirlenen 14 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda ilk etapta 9 şüpheli yakalandı. Operasyonun devamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 10'a çıktı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KOKAİN VE SATIŞA HAZIR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 338 gram kokain ile satışa hazır halde 61 ayrı paket esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına da dijital inceleme yapılmak üzere el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma, Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da suç örgütü övgüsüne operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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