Antalya'da suç örgütü propagandasına operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da suç örgütü propagandasına operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Antalya\'da suç örgütü propagandasına operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'da sosyal medyada suç örgütlerinin yöntemlerini övüp teşvik eden paylaşımlar yaptığı belirlenen 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 338 gram kokain ve 61 paket esrar ele geçirildi, 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Antalya'da sosyal medyada suç örgütlerini överek yöntemlerini meşru gösterip teşvik edici paylaşımlarda ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunan, yine bu örgütlerin eylemlerinde görev almak istediğine dair söylemlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 338 gram kokain, 61 ayrı paket halinde esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da suç örgütü propagandasına operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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