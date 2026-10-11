Antalya'da Sultan Alaaddin Camisi'nde 65 milyon liralık restorasyon 3 yıl sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Sultan Alaaddin Camisi'nde 65 milyon liralık restorasyon 3 yıl sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da Sultan Alaaddin Camisi\'nde 65 milyon liralık restorasyon 3 yıl sürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa'daki Sultan Alaaddin Camisi'nde yaklaşık 65 milyon liralık ihale süreci tamamlandı; proje çalışmaları devam ediyor. Projenin ardından cami 3 yıl boyunca ibadete kapatılacak ve kapsamlı restorasyonun sonunda yine cami olarak hizmet verecek.

Antalya'da 192 yıldır ayakta olan, geçmişte kilise ve müze olarak da kullanılan Sultan Alaaddin Camisi'nde restorasyon çalışması yapılacak.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan yapı, 1834 yılında Panagia Kilisesi olarak inşa edildi.

Tarihi yapı, 1922-1934 yıllarında Antalya Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yaptı.

Yıldız, haç, melek ve bitki motifleri gibi süslemeleriyle dikkati çeken yapıya 1950 yılında minare ve mihrap eklendi. Bu tarihten itibaren cami olarak hizmet veren yapı, Kaleiçi'nin tarihi dokusunu yansıtan eserler arasında yer alıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, zamanla yıpranan yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla restorasyon çalışması başlatacak.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, Sultan Alaaddin Camisi'nin kentteki önemli tarihi yapılardan biri olduğunu söyledi.

Camide son restorasyonun 2005 yılında yapıldığını belirten Pervaneli, yaklaşık 65 milyon liralık ihale sürecinin tamamlandığını ve proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Projenin tamamlanmasının ardından caminin ibadete kapatılarak restorasyon çalışmalarının yürütüleceğini aktaran Pervaneli, "Proje çalışmaları sonrasında nasip olursa camimizi hizmete kapatıp 3 yıl boyunca tüm restorasyon işlemlerini yapacağız." dedi.

Yapının tabanından tavanına, çevre duvarlarından lojmanına, pencere ve kapılarına kadar kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini anlatan Pervaneli, yüzeydeki boya ve diğer malzemelerin raspa yöntemiyle temizleneceğini kaydetti.

Restorasyonun bilim kurulunun desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Pervaneli, üniversitelerden akademisyenler ve sanat tarihçilerinin yer alacağı kurulun kararları doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.

Yapıda Hz. Meryem ve melek figürlerinin bulunduğunu aktaran Pervaneli, daha önce tavandan düşen bölümlerin de inceleneceğini ifade etti.

Pervaneli, yapının Osmanlı döneminde kilise olarak inşa edilmesinin farklı inançlara yönelik yaklaşım açısından önemli olduğunu belirterek, "Osmanlı zamanında yapılmış olması çok daha kıymetli. Din özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu orada da görmüş oluyoruz. Osmanlı zamanında kilise yapımına da müsaade edilmiş oluyor." diye konuştu.

Sultan Alaaddin Camisi'nin geçmişte insanların bir araya geldiği, görüş alışverişinde bulunduğu ve sanat faaliyetleri yürüttüğü bir mekan olarak kullanıldığını dile getiren Pervaneli, restorasyonun ardından yapının cami olarak hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Kültür SanatMuratpaşaAntalyaKültürGüncelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
11:36
Mourinho yine yaptı yapacağını Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:57:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da Sultan Alaaddin Camisi'nde 65 milyon liralık restorasyon 3 yıl sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei