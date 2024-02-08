Antalya\'da Yemekten Sonra Odasında Ölü Bulunan Genç İçin Şüpheli Ölüm İncelemesi

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ANTALYA'da ailesiyle birlikte yaşadığı ikametinde yemek yedikten sonra odasına dinlenmek için çekilen Buğrahan Kavut (25), ölü bulundu. Şüpheli ölüm hakkında polis ekiplerinin detaylı araştırması sürüyor.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2875 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre telokomünikasyon firmasında çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan ve herhangi bir hastalığı olmayan Buğrahan Kavut, öğlen saatlerinde yemek yedikten sonra istirahat etmek için odasına çekildi. Kavut'tan uzun süre ses alamayan ve endişelenen aile bireyleri odasını kontrol edince Buğrahan'ın hareketsiz olarak yattığını gördü ardından durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla ikamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden gencin babası Hakan Kavut olayın ardından sitenin bahçesinde gözyaşı dökerken komşuları da acılı babayı teselli etti.

Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı belediye tabipliği, 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdi. Hayatını kaybeden gençle ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)