Antalya'da Taksilere Panik Butonu ve Kamera Sistemi Kuruluyor - Son Dakika
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Antalya'da Taksilere Panik Butonu ve Kamera Sistemi Kuruluyor

Antalya\'da Taksilere Panik Butonu ve Kamera Sistemi Kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentte faaliyet gösteren 6 bin 615 taksiye ücretsiz panik butonu ve kamera sistemi kurulacağını açıkladı. Proje, yolcu ve şoför güvenliğini artırmayı hedefliyor.

14.01.2025 14:48  Güncelleme: 14:50
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taksilerde 'Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiğini açıkladı. Başkan Böcek, proje kapsamında Türkiye'de ilk kez, Antalya'daki 6 bin 615 taksiye ücretsiz kamera sistemi ve panik butonu kurulacağını duyurdu.

Kentte hayata geçirilen 'Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi' kapsamında, taksilere ücretsiz kamera sistemi ve panik butonu sistemi kurulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile birlikte projenin tanıtımını yaptı. Başkan Böcek, taksilerin hem kent halkının hem de turistlerin güvenli ulaşımı için önem taşıdığını ifade etti. Şoförlerin kenti temsil ettiğini vurgulayan Böcek, "Misafirlerimizin konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için çalışıyoruz. Projemiz hem taşınan hem taşıyanın güvenliğini sağlamayı hedefliyor" dedi.

Taksi şoförleri ve yolcuların güvenliği için alınacak tedbirlerin artırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalıştıklarını belirten Muhittin Böcek, "Antalya Şoförler Odası ile yaptığımız iş birliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili genelgesini de esas alarak kentimizde faaliyet gösteren toplam 6 bin 615 taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz takılmasını sağlıyoruz. Proje sayesinde izleme merkezinde, duraklarda ve şoförler odasında elektronik ortamda taksiler takip edilecek" diye konuştu.

ESNAF DOSTU

Mehmet Ali Alkan ise projenin Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulama aşamasına geçildiğini belirterek, "Bu sistem sayesinde hem şoförlerimizin hem yolcularımızın güvenliği sağlanacak. Panik butonu, acil durumlarda ambulans, itfaiye ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesine imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar faaliyet gösteren 6 bin 615 taksiye panik butonlu araç takip kamera sistemi cihazlarını ücretsiz takmaya başladıklarını aktaran Alkan, "Başkanımız Muhittin Böcek, esnaf dostu olduğunu bir kez daha göstererek esnafımızın can güvenliğinin sağlanmasında dev bir adım atmış oldu" dedi.

Alkan, sistemin 2025 yılı Mart ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini, şimdiden 300 araca sistemin takıldığını belirtti.

'KAYITLAR 30 GÜN SAKLANACAK'

Mehmet Ali Alkan, projenin hayata geçirilmesiyle taksilerin izleme merkezi sayesinde anlık takip edileceğini, panik butonuna basılması durumunda emniyet birimlerine anında bilgi iletileceğini belirtti. Alkan, araçlardaki kamera kayıtlarının hem araç içinde saklanacağını hem merkezi sunuculara aktarılıp gerektiğinde adli delil olarak kullanılabileceğini de kaydetti. Alkan, "Araç içindeki kamera kayıtları 30 gün saklanacak. Panik butonuyla anlık acil durum bilgisi izleme merkezine ve emniyete iletilecek. Taksiler elektronik haritalar üzerinden izlenecek ve trafik akışına göre yönlendirilecek. Hava durumu bilgileri şoförlerle paylaşılacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Taksilere Panik Butonu ve Kamera Sistemi Kuruluyor - Son Dakika

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