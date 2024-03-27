Antalya'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor

Antalya\'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor

Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlar, verilen hibeler ve eğitimlerle bölgenin alternatif turizmin merkezi olması hedefleniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, turizm işletmecileri ve personeline eğitim verilerek hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

27.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğası, karakteristik mimarileri, iklimi, tarihi dokuları ve zengin kültürel yapılarıyla öne çıkan üç ilçedeki konutların turizm amaçlı kullanımına ilişkin yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeyi ziyaretinde, tarihi evlerin korunması ve bunların kültür turlarında değerli konaklama tesisi olarak kullanılmasını gündeme getirmesinin ardında başlatılan çalışmayla vatandaşa mülklerini ev pansiyonculuğu kapsamında nasıl kullanabilecekleri anlatıldı.

Kullanılmasına imkan sağlanan evlerin, bu çalışmayla korunması ve restore edilmesi de amaçlanıyor. Yapılan yatırımlar, verilen hibeler ve eğitimlerle bölgenin alternatif turizmin merkezi olması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te İbradı ve Akseki'deki tarihi evlere, proje ve uygulama yardımı olarak yaklaşık 20 milyon lira hibe sağlandı. Ayrıca bu ilçelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için 24 milyon lira yatırım gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, daha önce ekolojik turizm potansiyeline sahip ilçelerde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bölgede faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve personeline de eğitim verildi.

Katılımcılar, ekolojik turizm, girişimcilik, konaklama ve ev pansiyonculuğu, konaklamada hizmet kalitesi, ekolojik turizm destinasyonu yönetimi ve doğru örgütlenme, sürdürülebilir eko turizmin kritik unsurları konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Gündoğmuş, Antalya, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
11:16 Yargıtay’da başkanlık seçimi 3’ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7’nci tura kaldı Yargıtay'da başkanlık seçimi 3'ncü gününde: Çoğunluk sağlanamadı, yarış 7'nci tura kaldı
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
12:05 Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 Operasyonu
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:32 Nusret’in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı 5 kişi yakalandı Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 12:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement