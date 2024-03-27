Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki tarihi evlerin ekolojik turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğası, karakteristik mimarileri, iklimi, tarihi dokuları ve zengin kültürel yapılarıyla öne çıkan üç ilçedeki konutların turizm amaçlı kullanımına ilişkin yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bölgeyi ziyaretinde, tarihi evlerin korunması ve bunların kültür turlarında değerli konaklama tesisi olarak kullanılmasını gündeme getirmesinin ardında başlatılan çalışmayla vatandaşa mülklerini ev pansiyonculuğu kapsamında nasıl kullanabilecekleri anlatıldı.
Kullanılmasına imkan sağlanan evlerin, bu çalışmayla korunması ve restore edilmesi de amaçlanıyor. Yapılan yatırımlar, verilen hibeler ve eğitimlerle bölgenin alternatif turizmin merkezi olması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te İbradı ve Akseki'deki tarihi evlere, proje ve uygulama yardımı olarak yaklaşık 20 milyon lira hibe sağlandı. Ayrıca bu ilçelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için 24 milyon lira yatırım gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, daha önce ekolojik turizm potansiyeline sahip ilçelerde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla bölgede faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve personeline de eğitim verildi.
Katılımcılar, ekolojik turizm, girişimcilik, konaklama ve ev pansiyonculuğu, konaklamada hizmet kalitesi, ekolojik turizm destinasyonu yönetimi ve doğru örgütlenme, sürdürülebilir eko turizmin kritik unsurları konularında bilgilendirildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da tarihi evler ekolojik turizme kazandırılıyor - Son Dakika
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor. Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği park, bugün sessizliğe büründü. Misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'ndaki halk buluşması mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş meydanda toplanarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde Bozbey'i karşıladı.
Suşehri ilçesinde bulunan Geminbeli Geçidi'nde sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri, sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaklaşık 10 keçi bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazanda daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi. Balıkçılar taze balık için avlanmaya devam ediyor. Çipura ve levrek, tezgahlarda 300 liradan satışa sunuluyor.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Işın, güvenlik güçlerine vatandaşın can ve mal güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Ramazan ayının suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Işın, bu durumu inceleyerek paylaşacaklarını söyledi. Programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı da katıldı.
Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Esnaf, bu kararın kendilerine büyük sıkıntılar yaşattığını ve yeni seçilecek belediye başkanlarından çözüm bulmalarını istiyor.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı. Ayrıca, Erzurum'un KUDAKA Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marka başvuruları içinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.
Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki: Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemleri artırdılar
Sizin düşünceleriniz neler ?