Antalya\'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 235 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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ANTALYA'da polisin durdurup arama yaptığı TIR'da, 235 bin 424 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bu miktarın, Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edeceği ve 'torbacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile satılacağı yönünde elde edilen bilgi üzerine operasyon düzenledi. E.M. adlı şüphelinin kullandığı TIR, polis ekipleri tarafından durduruldu.

TIR'da yapılan aramada, 235 bin 424 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen sentetik ecza maddesinin, Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli E.M., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera ANTALYA,