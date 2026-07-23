Antalya'da Tarım Teknokenti Kuruluyor - Son Dakika
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Antalya'da Tarım Teknokenti Kuruluyor

Antalya\'da Tarım Teknokenti Kuruluyor
23.07.2026 15:53
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Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent, Aksu'da 1100 dönüm alanda Tarım Teknokenti kuracak.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent tarafından Aksu ilçesinde, sürdürülebilir tarım ile tarım teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla 1100 dönüm alanda kurulan Tarım Teknokenti'nin 6 ay içinde faaliyete geçirileceği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, üniversitenin sosyal tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, 1100 dekarlık Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alacak projenin önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Tarımı susuz ve verimli yapabilmeyi hedeflediklerini aktaran Özkan, "Antalya'da 10 yıl önce 10 metreden su çıkarken şimdi 200 metrede su bulamıyoruz. Bu anlamda artık susuz tarım yapmak, dayanıklı üretmek çok kıymetli." dedi.

Tesiste birçok alanın yer alacağını anlatan Özkan, "Burada ilerleyen yıllarda uluslararası tarım proje fuarları yapılabilir. Muhteşem bir alan burası." dedi.

Özkan, projenin 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'e yetişmesini beklediklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz da projenin sadece örtü altı üretime yönelik olmadığını söyledi.

Açık tarla bitkileri için de araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceğini ifade eden Yavuz, proje kapsamında botanik bahçesi, tarım inovasyon kuluçka merkezi, yapay zeka ve akıllı tarım merkezi, tarım makineleri tasarım ve prototipleme merkezi ile gıda, biyoteknoloji ve tarım akademisinin yer alacağını kaydetti.

Tarım Teknokenti'nin en önemli bileşenlerinden birinin bitki ıslahı, izolat ve gen bankası olacağını aktaran Yavuz, projenin geçmişinin 2019 yılına dayandığını ve Avrupa Birliği IPA programı kapsamında hazırlanan çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın tarım üretiminin başkenti olduğunu vurgulayan Yavuz, Tarım Teknokenti ile tarımsal AR-GE alanında da Türkiye'ye örnek bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Antalya, Güncel, Susuz, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tarım Teknokenti Kuruluyor - Son Dakika

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