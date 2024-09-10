Antalya'da Tekne Atıkları Deniz Suyunu Kirletmiyor

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(ANTALYA) - Adrasan sahilinde yoğunlaşan tekne turizminin artmasıyla teknelerin atık sularının deniz suyuna karışmaması için 2022 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan atık alım gemisi hizmeti bu yıl da devam ediyor. Çalışma kapsamında gemi atık suları deniz suyuna karışmadan teknelerden alınarak sahilde bulunan depoya oradan da Büyükşehir Belediyesi'nin vidanjörleri aracılığıyla Kumluca Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Adrasan'da gemi atıklarının denizi kirletmemesi için 2022 yılında hizmete aldığı atık alım gemisi faaliyetlerini sürdürüyor. Geçmişte 40 metreküp olan atık alım gemisinin tank kapasitesi beş kat artırılarak 200 metreküpe çıkarıldı. Ayrıca gemiye ilave edilen vakumlu atıksu alım pompaları ile aynı anda iki teknenin atık suları kısa sürede alınabiliyor. Bölgedeki 150 teknenin atığı, kıyıdaki gemi atık alım tesisine, oradan da vidanjörlerle Kumluca Atık Su Arıtma Tesisi'ne aksatılmadan transfer ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Lütfen sahillerimizi ve denizimizi temiz tutalım. Tüm deniz araçlarımıza da her zaman söylediğimiz gibi: deniz bizim soframız, atık sularınızın, sintine atıklarınızın denizi kirletmemesi için tüm tedbirleri alalım, ekmek yediğimiz soframızı pisletmeyelim. Adrasan'ın doğal güzelliklerini el birliğiyle korumak mecburiyetindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğe ve yarınlara daha temiz bir Adrasan bırakmak için elimizden gelen bütün hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz" dedi.