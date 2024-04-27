Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran ekiplerin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran ekiplerin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı

Antalya\'da teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran ekiplerin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 174 kişi tahliye edilirken, 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 kişi yaralanmıştı. 5 kişi tutuklanmıştı.

27.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanları helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, AFAD'ın yanı sıra JAK, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri de görev yaptı.

Çalışmalarda 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personelin, 304 araç, 11 ambulans, 10 helikopter, gece görüş kabiliyetine sahip dronlar, keşif ve askeri kargo uçağının da görev aldığı tahliye operasyonunda, dağlık arazi şartlarında zorlu mücadele verildi.

Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tahliye operasyonunda gece de görev alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Zorlu arazi şartları ve yüksekliği nedeniyle müdahalenin güçlükle yürütüldüğü bölgede, kabinlerdeki mahsur kalanların tahliyesi, ekibin kaskları üzerindeki kameralarla kaydedildi.

Görüntülerde, halatlarla helikopterden teleferik kabinine inen Sahil Güvenlik personeli, mahsur kalanlara kurtarma operasyonunu nasıl gerçekleştireceklerini anlattıktan sonra anne ile kızını halatlarla metrelerce yüksekliğindeki helikoptere çıkarışı, helikopterin içindeki durumları ile Sarısu'daki piste indirilişi yer aldı.

Kaza ve adli süreç

Teleferik tesisinde meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Helikopter, Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran ekiplerin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 13:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları kurtaran ekiplerin gece çalışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement