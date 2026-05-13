Antalya\'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Antalya-Isparta kara yolundaki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Aksu ilçesinde D-685 kara yolunda Ali Çapraz idaresindeki 59 AHL 239 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, başka bir tırla daha çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ali Çapraz (63) ile araçta bulunan Sevda Çapraz'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.